Ca roule pour les sociétés d'autoroute : la hausse devrait être de 1,4% l'an prochain en Normandie

Le Ministère des Transports doit présenter les hausses de tarifs de péages jeudi au comité des usagers (L'association 40 millions d'automobilistes, les fédérations de transporteurs routiers...). Des augmentations substantielles si l'on en croit le Journal du Dimanche, notamment en Normandie.

Voilà qui devrait faire grincer quelques dents : La SAPN (La Société d'Autoroute Paris-Normandie) qui gère notamment l'A13 va augmenter ses tarifs de 1,4% au 1er février prochain. A titre de comparaison, la hausse en début d'année n'était que de 0,6 point. Une hausse, toutefois, dans la moyenne nationale puisque suivant les endroits, il vous en coûtera de 1 à 2% de plus en 2018.

Les tarifs précis seront connus le 1er février prochain

Comment sont calculés les tarifs ? Il s'agit en fait d'un calcul qui prend en compte l'inflation, la redevance demandée par l'Etat et les travaux non prévus dans les contrats des sociétés d'autoroute. APRR, Autoroute Paris Rhin Rhône va ainsi augmenter ses tarifs de 2 points l'an prochain. Encore un peu de patience pour connaître les répercussions sur vos trajets : la grille complète des tarifs ne sera pas connue avant le 1er février 2018.. Mais sachez, selon une étude menée par le site l'internaute l'an passé, que 3 des autoroutes passant par la Normandie font parties des plus chères de France avec l'A88, l'A29 et l'A28 où ils vous en coûtent déjà près de 10 centimes par kilomètre pour une voiture !