Nouvelle étape dans les chantiers de la métropole à Rouen. Ce matin le métro reprend du service. Le pont Guillaume le Conquérant et l'avenue Jean Rondeaux ont rouvert à la circulation.

Rouen et l'agglomération n'en ont pas terminé avec les travaux, mais c'est un gros morceau qui s'est achevé dans la nuit de dimanche à lundi. Le métro a repris normalement . Et le pont Guillaume le Conquérant (40 000 véhicules par jour) a rouvert un peu avant 7h aux automobilistes tout comme l'avenue Jean Rondeaux entre le pont et la Sud 3. Dans la nuit encore des agents ont travaillé pour éviter tout raté.

A 8h13, le maire de Rouen Yvon Robert était l'invité de France Bleu "T4 ce serait un plus pour l'Armada, les transports en commun vont désengorger la ville. Pour les accès à la gare, nous avions besoin d'un grand parvis comme pour toutes les villes. Ce sera terminé à la fin de l'année." Yvon Robert précise "l'été a été important, ce n'était pas facile mais on a montré ce qu'on faisait. A ceux pour qui ce n'est pas indispensable, nous les attirons dans les transports en commun" France Bleu Normandie vous propose des points en direct à partir de 7h20.

Les piétons peuvent aussi circuler sur le pont de nouveau © Radio France - Delphine Garnault