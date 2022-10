"La situation s'améliore au niveau des livraisons" selon le syndicat régional des stations service

28% des stations services toulousaines sont actuellement touchées par des pénuries de carburant, d'après un pointage officiel hier soir. Ce mardi matin, le gouvernement a annoncé "autant de réquisitions que nécessaire" et la mobilisation des préfets pour acheminer le carburant dans les stations.

Ce matin, Jean-Marc Formenti est notre invité sur France Bleu Occitanie. Il préside l'organisation patronale Mobilians en Occitanie : c'est le plus gros syndicat du secteur de la distribution et des services de l'automobile, représentant 40% des stations dans notre région à l'exception des grandes surfaces.

Bonjour Jean-Marc Formenti. Vous représentez les indépendants, les stations d'autoroute, les garages, pas les grandes surfaces. Le gouvernement dit qu'il y a environ 28 % de stations qui manquent d'au moins un carburant. Est ce que vous confirmez ce chiffre pour l'agglo toulousaine ce matin ?

A notre avis, on est même au-dessus de 28 %. On pourrait compter environ 10 % de plus.

38% des stations de l'agglomération toulousaine manquent d'au moins un carburant

Parce que les chiffes que nous avons tous remontent du site infos.gouv.fr et on s'est rendu compte qu'il y a des stations qui ne font pas remonter. Alors, on considère qu'il faut prendre ces chiffres à minima : on a même frôlé les 50% de stations impactées ce week-end.

Est-ce que des patrons de stations service en profitent ? Parce qu'on a pu voir des prix à la pompe frôlant les 2 euros le litre.

On ne va pas dire que tout le monde est vertueux. Mais déjà, il faut savoir qu'on a des coûts supplémentaires, liés à la logistique. Si des dépôts sont affectés à des marques - en l'occurrence Total -d'autres produits plus génériques viennent aujourd'hui de beaucoup plus loin.

Par exemple, pour la région de Toulouse, vous aviez avant beaucoup de ravitaillements qui venaient de Port-la-Nouvelle mais aujourd'hui, des ravitaillements arrivent de Frontignan et de Sète. Donc le coût du transport a quand même une incidence au litre, de l'ordre de cinq centimes supplémentaires.

Mais est-ce qu'il n'y a pas des abus quand même, avec des augmentations très fortes des prix ?

Tout à fait. Mais il faut savoir qu'avec les deux Esso qui sont en train de démarrer, sur nos huit raffineries en France, il en reste six à Total, dont cinq sont actuellement fermées. Donc les produits que nous consommons aujourd'hui, certes, sont en stock mais on importe beaucoup plus de produits. Et quand on a pas le choix, on achète ces produits au prix auquel on les trouve sur le marché.

Je crois que vous avez une station essence. Vous, vous vendez à combien le sans-plomb et l'essence ?

Alors sur les stations Total ce matin, on est aux alentours de 1,80 euros. Et sur les stations génériques, c'est plutôt autour des 2 euros le litre.

Et vous avez de l'essence ? Vous ouvrez vos stations ?

J'ai de l'essence mais j'ai plusieurs stations, dont une est actuellement fermée. Heureusement, elle devrait être ravitaillée dans la journée.

Le gouvernement vient d'annoncer "autant de réquisitions que nécessaire" dans les raffineries. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça a un impact ?

Au moment où l'on parle, les réquisitions ne sont pas dans les raffineries. Elles sont plutôt dans les dépôts : le carburant est donc bien dans des cuves. Remettre une raffinerie en route, c'est un peu plus compliqué.

Mais ça vous permet d'avoir plus de carburant ?

Oui, parce qu'il faut savoir que la situation est quand même en train de s'améliorer au niveau des livraisons, même si on le ressent pas tel quel à la pompe.

Est-ce que le mouvement de grève interprofessionnel prévu ce 18 octobre va également vous impacter ?

Alors écoutez, au moment où je vous parle, je ne le sais pas puisque le mouvement n'a pas encore démarré. On va voir plus tard dans la journée parce que beaucoup de manifestations sont prévues vers 11 heures, ce mardi. Mais une grève a toujours un impact.

Le gouvernement a aussi annoncer mobiliser les préfets pour acheminer du carburant en station. Mais comment ça peut se matérialiser selon vous ?

Ca ne pourra se faire, uniquement avec les réquisitions de personnel : cela va permettre de rouvrir les dépôts pour qu'on puisse prendre le carburant qui y est stocké.