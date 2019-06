Ça y est, les tarifs du Léman Express sont connus

Haute-Savoie, France

Le canton de Genève et la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec les autorités organisatrices de mobilité et les réseaux de transport, ont présenté, ce mercredi à Genève, la nouvelle offre tarifaire transfrontalière franco-suisse mise en place place dans le cadre du Léman Expres. Baptisée Léman Pass (cf tarifs ci-dessous), elle réunira dix opérateurs de transports publics français et suisses.

Léman Pass = un seul billet

Le Léman Pass (billets à l’unité, cartes journalières ou abonnements) doit permettre aux clients transfrontaliers de voyager librement en effaçant "l’effet frontière". Il ne nécessite qu’un seul titre de transport par trajet entre les départements français de l’Ain, de la Haute-Savoie et les cantons de Genève et de Vaud (jusqu’à Coppet).

Avec un titre de transport Léman Pass, les voyageurs pourront ainsi se déplacer dans les trains, tramways, bus, autocars, mouettes genevoises et sur les 230 km de lignes du Léman Express desservant 45 gares françaises et suisses. Les territoires desservis par les transports publics urbains d’Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Annemasse, Annecy et Valserhône formeront des zones tarifaires qui seront intégrées dans le Léman Pass.

L’ouverture du Léman Express est programmée pour le 15 décembre. Il devrait transporté jusqu’à 50 000 passagers par jour.

Exemple de tarif du Léman Pass

(@LémanPass) -

Carte du Léman Express (@LémanExpress) -