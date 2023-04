Cabourg : plusieurs rues passent à sens unique pour fluidifier la circulation dans la station balnéaire

Il y a du nouveau dans les rues de Cabourg depuis ce lundi 24 avril. La municipalité a décidé de modifier le sens de circulation de dix-sept rues situées, en gros, entre le marché couvert et le Grand Hôtel. Elles passent toutes en sens unique dans le but principal d'améliorer la sécurité des automobilistes, piétons et cyclistes.

Un changement qui va bousculer quelques habitudes mais qui était nécessaire surtout quand les beaux jours et les touristes sont là. À l'année, ce sont 3 500 habitants qui vivent à Cabourg. L'été, la population est multipliée par 10, par 15. Et circuler dans la station balnéaire s'avère difficile dans des rues parfois étroites. Alors cette modification ambitionne de changer la donne et de laisser plus de place aussi aux piétons et cyclistes.

Le nouveau plan de circulation est appliqué depuis le lundi 24 avril 2023 - ville de Cabourg

Cabourg à vélo

"Comme beaucoup de villes, on promeut le vélo, insiste le maire de Cabourg Tristan Duval. Les nouveaux aménagement permettent de sécuriser la circulation. L'enjeu, petit à petit, est que les habitants privilégient le vélo." Cabourg s'étend en effet sur 5 km². "Ce n'est que du plat" poursuit l'édile. Alors il espère que cette cette idée de circuler à bicyclette fasse sont chemin chez les Cabourgeais.