Caen : “Inconcevable que le futur tram traverse l'hôpital psychiatrique” selon la direction

Le conseil communautaire de Caen-la-mer validera ce mardi l'un des trois tracés envisagés pour étendre le réseau du tramway à l'Ouest de la ville. Depuis le Port de Caen avec une ligne en Y jusqu'à Saint-Contest et jusqu'à Bretteville-sur-Odon. Aucun des 3 projets ne fait l'unanimité. Celui qui passerait par la rue Guillaume le Conquérant est vivement rejeté par une quarantaine de commerçants. Les deux autres tracés feraient passer le tram au sein de l'hôpital psychiatrique, ce qui inquiète la direction de l'établissement.

Le projet actuel avec les trois tracés possibles - Caen-la-Mer

“Le tram arriverait par là, après avoir cassé le mur d’enceinte. Il contournerait le pavillon Jamet pour amorcer un virage et ressortir par là”. Xavier Bouchaud, le directeur de l’EPSM (Établissement public de santé mentale), détaille l’hypothèse inclue dans deux des trois projets de ligne. Concrètement les rames traverseraient le domaine hospitalier pour relier les rues de l’Abbatiale et Caponière. “Comment imaginer un tram qui traverse un hôpital ?” s’interroge Mathieu Colombe, le vice-président de la communauté médicale. Il précise qu’il n’est pas contre le principe même d’un tramway qui passerait à côté de l’établissement, mais il comprend mal l’idée de le faire passer dans l’enceinte même de l’hôpital psychiatrique, d’une superficie de 14 hectares.

Si le projet est retenu, le pavillon Jamet serait qui abrite 85 lits -un tiers de la capacité hospitalière- serait isolé du reste de l’établissement. “Les patients doivent pourtant pouvoir accéder à des lieux mutualisés, gymnase ou salle de spectacles, où ils peuvent aussi participer à des ateliers” précise Xavier Bouchaud. “Il y aurait le risque d'accident de la voie publique sachant aussi que certains patients ne peuvent pas être en autonomie sur un secteur ouvert”. Au-delà des problèmes de sécurité, il y aurait aussi des nuisances sonores pour ces personnes qui ont besoin de calme, sachant que le tram circule dès 5 h du matin. "Ce ne serait pas tenable d'avoir un passage du tram à quatre mètres des premières chambres d'hospitalisation” enchaîne Mathieu Colombe.

Le tram emprunterait cette artère pour traverser l'EPSM si les tracé B ou C sont retenus © Radio France - Didier Charpin

Des Maires invités à venir observer les lieux

Xavier Bouchaud fait donc du lobbying auprès des élus du conseil communautaire. De nombreux maires ont été contactés. Certains ont répondu par écrit, cinq maires se sont déplacés pour examiner les lieux. "Ils étaient très satisfaits de cette visite puisqu'elle permet de se rendre compte concrètement des implications. Avant, ils n’avaient vu que des plans d’architectes. Cela a donc été très éclairant pour eux” veut positiver le directeur.

Des maires qui n'ont toutefois pas exprimé leur intention de vote, pour ou contre ce tracé du tram au sein de l'hôpital. C’est donc avec un peu d'appréhension que les responsables de l’établissement psychiatrique attendent la décision finale ce mardi.

Autre option décriée : la rue Guillaume le Conquérant

Si l’EPSM est épargné, la grogne se déplacera vers la rue Guillaume le Conquérant, concernée par l’autre trajet envisagé. Une artère assez étroite. Les commerçants se sont réunis en association pour exprimer leur désaccord. “Nous comptons une quarantaine de membres” explique Karim Merrouche, restaurateur et président de "Cap Village". “Il y a une grosse inquiétude. On sort à peine de la crise Covid puis d’une période de travaux. On n’est pas contre le tram en lui-même, ça peut être bénéfique par la suite, mais d’abord il faut passer par les travaux” détaille le commerçant. Il redoute une absence de clientèle pendant la période de chantier. “Il faudrait au moins des indemnisations pour compenser. Mais la Mairie refuse d’en parler. Joël Bruneau (NDLR : maire de Caen) est venu me voir et il m’a répondu “chaque chose en son temps”. Et depuis, on n'a pas eu de retour”.

Le tracé A passerait par la rue Guillaume le Conquérant, ce qui inquiète les commerçants © Radio France - Didier Charpin

La présentation du tracé retenu fera donc des heureux et des mécontents ce mardi soir. La décision sera ensuite soumise à une enquête publique. Les travaux sont pour l’instant planifiés sur la période 2026-2028.