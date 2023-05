Caen la Mer lance une ambitieuse saison de croisières

2.300 touristes répartis sur 12 escales jusqu'au 13 octobre 2023, voilà le programme pour l'accueil des croisières à Caen. Ces croisiéristes "sont une branche infime de l'économie touristique, mais qui profite à tous." affirme Romain Bail, maire de Ouistreham. Selon lui, chacun de ces touristes dépensent en moyenne une centaine d'euros par jour dans le département.

Un plus pour le tourisme

Pour la communauté urbaine, Caen est une ville attractive et accessible aux croisiéristes, avec un quai à 10 minutes à pied du centre-ville et une proximité avec le Pays d'Auge ou des sites comme les plages du débarquement et le Mont Saint-Michel. De quoi pousser Caen la mer à développer l'accueil des bateaux de croisière "on aimerait aller vers une vingtaine d'escales dans les années à venir" confie Morgan Pravos, chargé de promotion de Caen-Ouistreham Normandy Cruise, l'association de Caen la mer pour promouvoir les escales Caennaises.

Pas question pour autant de faire venir les immeubles flottants aux milliers de passagers souvent aperçus au Havre ou à Marseille, Romain Bail préfère prôner le slow-tourism : "On ne veut pas aller vers une massification du tourisme, on veut rester à taille humaine." Pour l'écluse de Ouistréham et le port de Caen, il est de toutes façons impossible d'accueillir des bateaux de plus de 160m de long.

Le retour du Boréal avec Miami-Caen

Ce week-end, Le Boréal, navire de la compagnie française Le Ponant, était en escale dans le port de Caen-Ouistreham. Un habitué du port, en provenance de Miami, où sa première escale remonte à il y a plus de dix ans. Le navire est imposant, si vous l'avez remarqué ce week-end. Il mesure 142 mètres de long pour 18 mètres de large !

Marianne travaille en cuisine, elle a fait venir sa famille sur le bateau après 20 jours sans mettre les pieds sur la terre ferme. © Radio France - Louis Fontaine

Il peut naviguer à une vitesse moyenne de 16 nœuds avec à son bord 264 passagers et un équipage de 136 membres.