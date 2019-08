Caen-la-Mer présente son plan vélo

La communauté urbaine Caen-la-Mer va présenter ce mercredi son plan vélo : des infrastructures, du stationnement et des incitations financières pour encourager la pratique. Maire de Caen, Joël Bruneau, le détaille sur France Bleu Normandie. L'élu parle également tramway et élections municipales.

Caen, France

La communauté urbaine Caen-la-Mer présente ce mercredi son plan vélo. Cette politique en faveur de ce moyen de transport repose sur trois thématiques : le stationnement, l'accompagnement à la pratique et la réalisation d'infrastructures cyclables. Ainsi, sur le territoire de Caen des abris couverts ont été installés pour y stationner sa bicyclette. Les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Ifs, notamment, soutiennent financièrement leurs habitants qui souhaiteraient investir par exemple dans un vélo à assistance électrique. Le système en libre service vélolib est accessible. Enfin de nouvelles pistes cyclables ont vu le jour, notamment au Nord de Caen en direction du plateau hospitalier.

"La pratique est en plein développement, en partie liée au vélo électrique qui facilite les choses, pose le maire de Caen Joël Bruneau (LR). Il reste beaucoup à faire. Il faut le reconnaître. Les pistes ne datent pas d'hier et celles qui restent à réaliser sont les plus compliquées." Un projet de "périph' vélo" a aussi été imaginé à partir de tronçons dédiés déjà existants. "L'idée est d'avoir un circuit circulaire tout au tour de la ville pour permettre d'accéder aux quartiers, explique le président de la communauté urbaine. Il y a déjà des portions existantes notamment aux abords de l'hôtel de ville, du lycée Malherbe, du zénith et du quartier Beaulieu."

Un "périph' vélo"

Au micro de France Bleu Normandie, Christine Corbin la présidente de l'association Les Dérailleurs assure qu'il est "de plus en plus difficile de circuler pour les cyclistes." Un constat que ne partage pas Joël Bruneau. "De plus en plus difficile non, mais il est vrai qu'il y a un sujet très clair et réel sur la portion de la rue de Geôle. Un secteur partagé par tous les usagers : vélo, voiture et tramway. Il y a malheureusement eu quelques chutes de cyclistes à cet endroit. A court terme nous avons déjà fait des marquages et nous allons mettre en place un système qui fait que le vélo sera en quelque sorte prioritaire. Et dans les mois qui viennent nous allons voir comment on peut trouver une alternative au passage des vélos sur cette portion là. Nous avançons en quelque sorte en pédalant, le développement de ce programme vélo se fait progressivement."

Déjà un mois pour le nouveau tramway de Caen

Le nouveau matériel roulant du tramway de Caen a été inauguré il y a un mois. Des réglages techniques sont encore en cours. "Il y a deux problématiques essentielles, expose le maire. D'abord de bruit dans certains virages où le graissage se déclenche informatiquement. Le deuxième sujet concerne la détection des tramways à l'arrivée de chacun des carrefours pour que les feux tricolores s’harmonisent en fonction du passage de la rame. Et cela ne pouvait se faire uniquement quand les enrobés terminés. Il y a eu un peu de retard dans ces travaux. Donc les derniers systèmes de détection sont en train d'être mis en place."

A la question : est-ce que tout sera près pour la semaine prochaine ? Joël Bruneau répond : "je ne peux pas dire qu'il n'y aura aucun soucis, mais en tout cas, le jour de la rentré il fonctionnera à 95%."

Travailler jusqu'au bout avant les élections municipales

Les 15 et 22 mars prochain auront lieux le 1er et 2nd tour des élections municipales. Joël Bruneau (Les Républicains) sera candidat à sa propre succession. Est-il confiant ? France Bleu Normandie lui a posé la question au regard du dernier scrutin qui a placé en tête la liste LREM à Caen, devant Europe Ecologie Les Verts et le RN. "Je ne suis jamais confiant. J'ai retenu ça de mon passé de sportif, quand on est trop sûr de soi on a déjà à moitié perdu. Pour l'heure, la meilleure manière d’entretenir la confiance de l'équipe actuelle et surtout la confiance que nous devons rechercher auprès des Caennaises et des Caennais, c'est de rester au travail jusqu'au bout."

Quid d'un candidat En Marche ? "Ce que je souhaite, c'est qu'à Caen comme ailleurs la démocratie s'exprime. J'ai toujours pensé pour ma part qu'un maire est là pour rassembler et je serai dans une position de rassemblement le plus large possible."