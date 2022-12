Caen : le réseau du tramway perturbé à cause du froid

Le message est diffusé aux arrêts de tramways ce matin dans l’agglomération caennaise : "conditions climatiques : lignes trams interrompues". Les passagers du réseau tramway doivent donc chercher d'autres modes de transports ce vendredi 9 décembre. Il n'y a pourtant pas de neige ce matin dans l'agglomération caennaise, mais un épais brouillard avec une température proche de 0 degré.

ⓘ Publicité

Pour l’instant pas de précision sur le lien entre cette météo et la nature du problème technique sur les installations du tramway. Pas d’informations non plus sur le délai nécessaire avant un retour à la normale.