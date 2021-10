Caen : le viaduc de Calix fermé les nuits du 25 au 28 octobre pour de nouveaux travaux d'entretien

Une nouvelle phase de travaux s'ouvre du 25 au 29 octobre 2021 sur le viaduc de Calix et sur le périphérique nord de Caen. Des travaux d'entretien et de renouvellement doivent être réalisés, et la circulation sera fermée pour 3 nuits sur le viaduc.

Les travaux de réfection du viaduc de Calix dans l'agglomération caennaise continuent, avec une nouvelle phase qui commence la semaine du 25 octobre : conséquence, le viaduc sera fermé de 20 heures à 6 heures du matin, les nuits du lundi 25 au jeudi 28 octobre, dans le sens Paris-Cherbourg, entre l'échangeur "Rives de l'Orne" et l'échangeur "Vallée des Jardins".

Le périphérique sera également fermé de 20 heures à 6 heures du matin entre lundi 25 et jeudi 28 octobre dans le sens Cherbourg-Paris, entre les échangeurs "Porte d'Angleterre" et "Pierre Heuzé". Enfin, une dernière nuit de travaux entraînera une fermeture du périphérique à la circulation dans le sens Paris-Cherbourg, toujours entre 20 heures et 6 heures du matin, entre les échangeurs "Pierre Heuzé" et "Vallée des Jardins".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La fin des travaux prévue pour la mi-novembre

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) doit réaliser des travaux de renouvellement de la couche de roulement du périphérique, ainsi que des travaux supplémentaires d'entretien du viaduc de Calix. Des déviations sont mises en place de part et d'autre du viaduc, par le pont de Colombelles pour les véhicules légers seulement, et vers Ouistreham par le pont Pégasus.

Selon la préfecture du Calvados, le planning initial devrait être respecté, avec la fin des travaux prévue le 15 novembre 2021. A noter que les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont toujours interdits sur le viaduc de Calix, et ce jusqu'à la fin des travaux.