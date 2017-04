Accident de train sur la ligne Caen-Rennes : la circulation des trains est perturbée

Un train qui reliait Rennes à Caen ce dimanche a percuté des vaches à Saint-Gilles, près de Saint-Lô. Personne n'a été blessé, mais la circulation est erturbée. Plus aucun train ne circule entre Coutances et Saint-Lô. La SNCF a mis en place des navettes de remplacement avant le retour à la normale.

Le voyage a été rallongé pour les 39 passagers qui étaient à bord du train Rennes-Caen ce dimanche matin. Un peu après 9 heures, leur train a percuté des vaches à hauteur de la commune de Saint-Gilles, près de Saint-Lô.

Personne n'a été blessé, mais le train a été endommagé. Les voyageurs ont été acheminés en bus vers la gare de Saint-Lô ou Coutances, la plus proche de leur destination.

Le trafic ferroviaire est perturbé. La circulation des trains a été coupée entre Saint-Lô et Coutances ce dimanche jusqu'en début d'après-midi, et des bus de substitution entre Saint-Lô et Coutances ont été mis en place pour les trains suivants : Rennes-Caen (départ de Rennes à 13 heures) et Caen-Rennes (départ de Caen à 14h15). Pour les voyageurs concernés, le temps de trajet s'en trouve rallongé d'une trentaine de minutes.

La SNCF promet un retour à la normale à 15 heures ce dimanche.