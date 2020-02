Caen sur la 3ème marche du podium des villes cyclables de France

Caen, France

C'est la FUB, fédération des usagers de la bicyclette, qui le dit : Caen se classe troisième sur le podium des villes cyclables de France, derrière Grenoble et Angers, dans la catégories des villes comptant entre 100 000 et 200 000 habitants. Les résultats de l'enquête menée auprès des usagers du vélo sont à découvrir ici.

Caen 3ème derrière Grenoble et Angers

Au niveau national, 185 000 personnes ont répondu, c'est 63% de plus qu'en 2017. Et l'enquête fournit des données sur la cyclabilité de 768 villes de France, soit 445 de plus qu'il y a deux ans. Parmi ces villes, Caen est sur le podium. Médaille de bronze dans les catégories des villes de 100 000 à 200 000 habitants avec une note globale de 3,25, derrière Grenoble (4,12) et Angers (3,38).

Caen revendique aujourd'hui plus de 100 kilomètres de pistes cyclables, a lancé son périphérique vélo et a vu se développer l'usage du vélo grâce notamment au système de libre service.

Reportage "à vélo" dans le centre ville de Caen

C'est donc mieux aujourd'hui, même si ça reste parfois périlleux de circuler entre les voitures garées sur les pistes cyclables et les rails du tram, comme a pu le constater notre reporter de France Bleu Normandie qui a "pédalé" dans les rues avec François Piednoir, un des membres de l'association des Dérailleurs de Caen. Départ près de la gare... en selle !

Reportage "à vélo" dans le centre ville de Caen... Copier

François Piednoir de l'association des Dérailleurs à Caen trouve dangereux l'aménagement réalisé pour les cyclistes près du nouveau tramway rue de Geôle. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le classement des villes normandes

Aucune ville de Normandie ne recueille une meilleure que D qui équivaut à moyennement favorable. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Barême : A+ excellent, A très favorable, B favorable, C plutôt favorable, D moyennement favorable, E plutôt défavorable, F défavorable, G très défavorable.