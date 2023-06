Cagnes-sur-Mer organise ce dimanche son triathlon: attention à la circulation !

Comme chaque année en ce début juin, Cagnes-sur-Mer organise son traditionnel triathlon. Côté sportif, ce sont deux distances qui sont proposées: une version M, dite olympique, prévue à 8 heures et une autre plus longue, dite L, qui s'élancera à 7 heures. Sur les deux distances, les organisateurs, l'US Cagnes-Triathlon, attendent prés de 800 participants. De nombreux pros sont attendus ainsi que des amateurs qui utilisent cette épreuve pour préparer l'IronMan qui se courra dans 15 jours sur quasiment les même routes.

Attention à la circulation

Les routes justement vont être pour certaines fermées afin de permettre aux triathlètes de s'exprimer. Ce sera le cas du Cros-de-Cagnes jusqu'à l'hippodrome, une bonne partie de la journée de dimanche pour la course à pied. Sur le parcours vélo, qui part vers Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup, Vence, puis le hauts pays vençois pour revenir vers le littoral par Roquefort-les-Pins et Le Rouret, il faudra être prudent. De nombreux cyclistes en course rouleront sur ces routes. Les automobilistes sont appelés à être patients et compréhensifs. C'est loin d'être toujours le cas sur la Côte d'Azur quand un évènement vient perturber les habitudes de circulation.