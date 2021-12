Caillassage de bus à Riom : RLV Mobilité renforce sa pédagogie sur l'usage des bus scolaires et urbains

Le 9 novembre dernier, des jeunes ont caillassé un bus et menacé verbalement un chauffeur sur la commune de Riom. Ces jeunes n'auraient pas trouvé de place à bord du véhicule. Un problème récurrent depuis la rentrée. En cause, une confusion entre l'usage des bus scolaires et urbains.

"On savait que ce genre de chose arriverait", confie Eric Combes, délégué CGT des conducteurs de bus Kéolis à Riom. Le 9 novembre dernier, plusieurs jeunes ont caillassé un bus devant le lycée Laurencin de Riom car ils auraient été agacés de ne pas trouver de place à bord. Le chauffeur qui aurait refuser de surcharger son véhicule aurait également été la cible d'agression verbale un peu plus loin devant la gare de Riom.

On a beau faire de la pédagogie pour qu'ils prennent les bus scolaires, il y a de plus en plus de tensions aux heures de pointe - Eric Combes, délégué CGT conducteurs de Kéolis à Riom

Or, les règles d'utilisation pour les 2.400 jeunes abonnés à RLV Mobilité ont changé. Sur le papier, ils peuvent utiliser les bus scolaires et les bus de ville, en dehors des heures de pointe. Mais dans les faits, ils prennent le premier bus qui passe en sortant des cours, souvent des bus urbains. Cela dans l'objectif de limiter l'attente causée par des horaires de bus scolaires pas toujours adaptés.

"On a beau faire de la pédagogie pour qu'ils prennent les bus scolaires, il y a de plus en plus de tensions aux heures de pointe" poursuit Eric Combes. "Cela pose aussi un problème aux autres usagers qui ne peuvent plus utiliser les transports urbains après leur journée de travail" abonde Christian Mélis, vice-président en charge de la mobilité chez Riom Limagne et Volcans.

Les bus urbains de RLV Mobilités comptent 22 à 25 places © Maxppp - Thomas Loret

RLV en appelle au civisme des jeunes

Le problème n'est pas nouveau et s'observe depuis la rentrée. Une difficulté accentuée par la taille des bus urbains limités à 22 ou 25 places. "Ils devraient mettre des bus plus grands et au moins deux bus par ligne" affirma Ryan, étudiant en gestion et logistique au lycée Marie Laurencin de Riom. Un bus de 50 places circule actuellement sur la ligne urbaine 2 aux heures de pointes à titre expérimental. Il sera pérennisé si les améliorations sont concluantes.

En attendant de réels changements, deux médiateurs circulent sur le réseau pour sensibiliser les usagers au partage du réseau (4 lignes urbaines et 34 lignes scolaires, ndlr). "L'objectif c'est que ces deux réseaux soient complémentaires" indique Christian Mélis. Par ailleurs, des courriers explicatifs et une infographie vont être envoyés aux familles via les intranets pour rappeler les bons usages des transports en commun riomois.