Caillassages de bus à Allonnes : la Setram modifie les horaires des lignes T3 et 26

Les horaires de passage des bus des lignes T3 et 26 vont changer à Allonnes à partir de ce samedi 3 décembre. La Setram, la société de transports en commun du Mans, indique ce jeudi 1e décembre prendre cette décision pour "garantir la sécurité des voyageurs, des agents et du matériel". Il y a deux semaines, quatre bus ont été caillassés dans cette ville près du Mans.

ⓘ Publicité

À partir de ce samedi 3 décembre, voici les changements pour la ligne T3 :

Samedi : dernier départ de Bois Joli à 18h12.

Dimanche : dernier départ de Bois Joli à 18h04

La Setram précise que dorénavant, "après ces horaires le terminus de la ligne T3 s’effectue depuis l’arrêt Stade Georges Garnier". L'arrêt est provisoirement reporté route d’Allonnes. Donc il n'y aura plus de desserte entre l'arrêt Stade Georges Garnier et Bois Joli après 18h12 le samedi et 18h04 le dimanche. Jusqu'à présent, le dernier bus quittait Bois Joli à 00h30 le samedi et à 23h34 le dimanche.

Concernant la ligne 26, les changements sont les suivants :

Samedi : dernier départ d’Allonnes vers Saint-Georges à 18h05

Dimanche : dernier départ d’Allonnes vers Saint-Georges à 17h34

Les bus de la ligne 26, eux, quittaient Allonnes à 19h17 le samedi, à 18h34 pour le dimanche.