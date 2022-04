Calais : les salariés de P&O de plus en plus inquiets pour leur avenir

Les salariés comptent les jours. La compagnie P&O est à l'arrêt depuis le 17 mars dernier, date à laquelle 800 marins britanniques ont été brutalement licenciés. Depuis bientôt cinq semaines, les navires de la compagnie n'assurent plus le trafic transmanche. Les équipages ont été remplacés par du personnel d'origine étrangère.

"On ne peut pas tenir, ce n'est pas possible"

Inquiétude, incertitude et dégoût sont les maitres mots des salariés qui dénoncent une catastrophe économique mais aussi sociale, "plus le temps passe, plus c'est inquiétant. Quelle entreprise pourrait tenir à l'arrêt comme cela pendant des mois ?", s'interroge Christine*, employée dans les bureaux de la compagnie à Calais.

"Nous n'avons plus du tout de trafic, nous n'avons plus rien. _Toutes les équipes tournent normalement chaque jour, nous sommes 250 salariés et nous sommes payés comme avant_. Financièrement, on ne peut pas tenir, ce n'est pas possible", indique une autre salariée dépitée. Depuis cinq semaines, Delphine*, vient donc sur son lieu de travail huit heures par jour sans aucune tâche à réaliser, "c'est évident qu'on peut être les prochains après les marins. C'est pour ça qu'on a peur. On ne passera pas à travers les mailles du filet cette fois."

Une image "dégradée"

Le trafic de fret et les clients doivent donc se rediriger vers les deux compagnies restantes, Irish Ferries et DFDS, depuis plus d'un mois. Une situation qui crée depuis plusieurs semaines des embouteillages aux abords du terminal du port.

"J'ai peur que notre outil de travail ait été cassé, j'ai peur qu'on ne le retrouve jamais, s'inquiète Thorir-Orn Thorisson, délégué CFDT. On avait presque 70 % des parts de marché dans le port. Je pense qu'on arrivera même pas à en récupérer 50%. Maintenant je pense qu'on a une image dégradée de nous, celle d'une compagnie low cost."

Manque de sécurité à bord

La semaine dernière, plusieurs navires P&O ont été contrôlés et ont échoué aux tests de sécurité. D'après André Haffreingue, élu CGT, le nouvel équipage qui succède aux 800 marins britanniques n'est pas en mesure de répondre aux conditions de sécurité à bord, "si les dirigeants avaient demandé l'avis de n'importe quel officier ou marin par rapport à un changement total de l'équipage, l'officier ou le marin leur aurait dit que c'était de la folie, que c'était contraire aux règles de sécurité."

Côté britannique, le personnel s'est également mobilisé en Angleterre à la même heure.

*Les prénoms ont été modifiés.