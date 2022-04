Calais : un navire de P&O reprend du service

Ce mardi soir, le navire "Spirit of Britain" quittera le port de Douvres à 21 heures en direction de Calais. Le bateau effectuera le trajet en sens inverse à 1 heure du matin. Cette remise en circulation débutera de façon limitée avec trois allers-retours par jour au lieu de cinq.

Après plus de cinq semaines d'arrêt, la compagnie P&O reprend les traversées de la Manche. Mais en douceur. Pour le moment, un seul de ses quatre bateaux reprend le large, le "Spirit of Britain". Les garde-côtes britanniques ont estimé que celui-ci était désormais en mesure de naviguer en sécurité.

Il sera donc remis en circulation ce soir à 21 heures (heure française) à Douvres en direction de Calais. Dans un premier temps, il s'agit exclusivement de transport de fret. En ce qui concerne le transport des touristes, la prise en charge des passagers reprendra de façon limitée et dans une semaine. 250 personnes pourront monter à bord au lieu de 2000 habituellement.

Une reprise très progressive

L'attente a été très longue pour les salariés de P&0, les routiers et le port de Calais. Ce bateau va pouvoir soulager les deux autres compagnies qui devaient absorber tout le flux de voyageurs et de fret, Irish Ferries et DFDS. Mais à raison de trois allers-retours au lieu de cinq par jour.

Nous avons perdu des traversées, des clients

Un second bateau de la compagnie devrait être remis en service dans une semaine, un troisième dans deux semaines. "C'est un soulagement d'abord parce qu'on ne peut pas dire que nous avons travaillé dans des conditions optimales puisque P&O représente presque 50 % du marché, indique Jean-Marc Puissesseau, président du port de Calais. Nous avons perdu des traversées, des clients, cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros."