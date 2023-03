Calendrier (encore) retardé pour le RER de l'agglomération de Strasbourg

La montée en charge du REME va (encore) prendre du retard. Le REME, c'est le RER de Strasbourg , le premier RER hors Paris. Le projet, c'était de faire rouler des centaines de trains supplémentaires autour de l'agglomération de Strasbourg chaque semaine. Seulement voilà un mois après sa mise en service théorique le 11 décembre, après les gros ratés techniques du début, la SNCF avait dû revoir ses ambitions. Et avait promis une mise en service complète au printemps.

Ce ne sera pas le cas. Une fois encore, la SNCF revoit ses ambitions à la baisse. Exit les 810 trains supplémentaires par semaine qui devaient être sur les rails début avril. La SNCF ne table plus que sur 640 trains en plus par semaine. Et encore ce ne sera pas avant début juin. L'objectif des 1072 trains en plus fin août est également enterré. La SNCF ne donne plus de date pour l'atteindre.

La gare de Strasbourg - illustration © Radio France - Antoine Balandra

Officiellement, l'entreprise met en avant les grèves contre la réforme des retraites qui l'aurait ralenti dans la mise en place du service. C'est complètement faux répond Alexandre Welsch, secrétaire général du syndicat Sud Rail. "Cela fait déjà un bout de temps, depuis le mois de novembre, que nous avions annoncé que nous ne pourrions pas tenir le plan de transport. Pour la direction toutes les excuses sont bonnes, la neige, plein de choses, maintenant la grève des cheminots. La grève des cheminots est légitime. Faudrait plutôt demander à la SNCF comment ils justifient un plan de transport aussi bas avec seulement 15% de grévistes" dit-il.

Compensations

La région dit de son côté avoir demandé à la SNCF de se concentrer dans un premier temps sur la ligne Strasbourg/ Molsheim. Et de prolonger le geste commercial d'un mois pour les abonnés des lignes Strasbourg/ Saverne/ Sélestat de deux mois pour ceux de la vallée de la Bruche.

"Moi ce qui m'agace, c'est de ne pas pouvoir communiquer un calendrier clair aux usagers. Je peux comprendre les difficultés, mais il faut que l'on soit crédibles dans les annonces que l'on fait" réagit Thibaud Philipps, vice président de la région en charge des transports. "Mon combat, c'est de remettre rapidement des trains du quotidien, pour les gens qui travaillent ou vont dans les établissements scolaires" dit-il. Selon lui, la confiance n'est pas rompue avec la SNCF, même s'il rappelle que l'entreprise est en fait automatiquement sanctionnée quand les trains ne roulent pas. "De toute façon, les trains qui ne roulent pas, on ne les paye pas. Donc la contribution sera recalculée. Il y a un dispositif d'ajustement par rapport à la réalité de l'offre" poursuit l'élu.

La mise en place du REME dans son intégralité n'est donc sans doute pas pour demain. Les syndicats estiment qu'il ne pourrait voir le jour au mieux qu'en janvier 2024. Le nouveau calendrier du REME doit être validé lors d'une réunion le 27 mars.