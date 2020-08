Ce lundi, on roule à 90 km/h dans le Calvados (mais pas partout)

435 km de routes départementales repassent à 90 km/h dans le Calvados, ce lundi 17 août. 37 sections de routes départementales sont concernées.

Les principaux axes routiers concernés :

- entre Vire et Falaise (D511 et D512)

- entre Condé-en-Normandie et Thury-Harcourt (D562)

- entre Evrecy et le périphérique de Caen (D8)

- entre Caen et Cabourg (D513)

- entre Caen et Pont-l'Evêque (D675)

- entre Pont-l'Evêque et Lisieux (D579)

- entre Lisieux et Livarot (D579)

- entre Bayeux et Courseulles-sur-Mer (D12)

- entre Bayeux et Saint-Lô, sur la partie calvadosienne (D572)

37 portions de routes départementales sont concernées par le retour des 90km/h dans le Calvados. - Département du Calvados

500 nouveaux panneaux de signalisation ont été installés par le département du Calvados, pour un coût total de 55 000 €. Déjà présents au bord des routes, leur limitation est maintenant à découvert.