Calvados : de nombreuses familles révoltées par la pagaille au sein du réseau de cars Nomad depuis la rentrée

"En raison du manque de conducteurs dans le Calvados, le réseau Nomad Car est fortement perturbé depuis le 4 septembre." Voici le message répété depuis la rentrée scolaire sur la page Facebook et l'application Car Nomad. Chaque jour, des informations sont publiées sur le passage, ou non, de certaines lignes. Le réseau de bus est, en effet, fortement perturbé depuis la rentrée, en raison d'un manque de conducteurs. Le groupe Keolis Pays Normand, sous-traitant dans le département, a enregistré de nombreuses démissions à quelques jours de la rentrée. Plusieurs conducteurs sont également en arrêt-maladie, et le groupe fait face à des difficultés de recrutement.

"C'est stressant pour tout le monde"

Conséquence de ce manque de conducteurs : de nombreux services ne sont pas effectués. "Le matin, le car d'un de mes fils ne passe pas, alors je suis obligée de l'emmener de Cagny à Caen. Pourtant, il n'est pas noté sur la liste des cars qui ne passent pas. Et le soir, les bus sont tellement complets que parfois les enfants ne peuvent pas monter dedans, ils restent sur le trottoir ! Mais nous, quand on est au travail, on ne peut pas aller les chercher. C'est pas gérable, c'est stressant pour tout le monde", témoigne Mélanie, habitante de Cagny, qui a contacté plusieurs fois le réseau de car Nomad et la préfecture, pour "tenter de faire bouger les choses". Selon elle, certains parents sont obligés d'organiser des covoiturages pour que les enfants puissent aller à l'école.

À chaque publication sur Facebook, la page "Car.nomad" reçoit plusieurs dizaines de commentaires. "Lamentable", "c'est vraiment une honte", "il va falloir trouver une solution", "service déplorable", peut-on notamment lire à plusieurs reprises. Mélanie Desgrippes, habitante de Tilly-sur-Seulles, se dit même inquiète pour la scolarité de son fils, en bac professionnel à Caen, qui "doit parfois quitter le lycée plus tôt, et rater certains cours, pour être sûr d'avoir un car". Le passage plus tardif ayant été supprimé.

Améliorations dès cette semaine

Le vice-président de la Région Normandie en charge des transports, Jean-Baptiste Gastinne, explique avoir convoqué une réunion de crise jeudi 7 septembre, pour tenter d'améliorer la situation. "Il était impossible pour nous d'anticiper, de réorganiser les circuits, et même de communiquer aux familles, car l'entreprise a été mise devant le fait accompli, enregistrant des démissions et des arrêts-maladies à quelques heures de la rentrée", justifie-t-il. Jean-Baptiste Gastinne dit regretter le manque d'informations claires communiquées aux usagers.

"On n'est pas en mesure d'assurer le service normal, à cause du manque de conducteurs. Mais on est en train de bâtir un plan adapté, on va réorganiser les circuits. Il y aura donc des améliorations dès cette semaine. Ensuite, on pourra vraiment améliorer les choses et revenir à la normale, qu'en fonction du retour de certains agents en arrêt-maladie, et en fonction de l'arrivée de nouveaux conducteurs, actuellement en formation", poursuit le vice-président de la Région.

Au sujet d'un éventuel geste commercial, Jean-Baptiste Gastinne explique que cela n'est pas envisagé "à ce stade". Enfin, pour résoudre à terme la problématique du manque de conducteurs, "les organismes de formation de la région sont mobilisés et des opérations de promotion sont prévues, pour rendre attractif le métier." En attendant, certains conducteurs qui avaient changé d'activité et des jeunes retraités sont sollicités pour reprendre du service.