Camion couché à Martigues : l'A55 coupée

Ce mardi, peu avant 15h, un camion s'est couché sur les voies de l'A55 à hauteur de Martigues en direction Fos-sur-Mer bloquant totalement la circulation.

L'autoroute A55 est coupée quelques centaines de mètres après la sortie Martigues-Centre dans le sens Marseille/Fos. Les trois voies sont occupées par le camion couché et ses débris.

La sortie Martigues-Centre est donc obligatoire mais il est conseillé aux automobilistes de sortir dès La Mède ou d'emprunter la voie rapide de la Côte Bleue (D9) via Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Saint-Julien. On compte à 15h50 plus de cinq kilomètres de bouchons et un temps de parcours de 1h05 entre La Mède et Martigues-Centre sur l'A55.

Ecoutez France Bleu Provence 103.6 et appelez le 04.42.38.08.08. pour vos infos-route.