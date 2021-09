Les camions ne peuvent plus circuler le dimanche sur l'autoroute qui relie la France à Barcelone

Depuis ce dimanche et tout le mois de septembre, les camions n'ont plus le droit de circuler sur l'autoroute AP7, celle qui va de la frontière espagnole jusqu'à Barcelone. Une mesure qui fait grincer des dents chez les routiers.

Depuis ce dimanche et tous les dimanches du mois de septembre, les camions n'ont plus le droit de circuler le dimanche entre 15 heures et 22 heures sur l'AP7. Une décision prise par le gouvernement pour fluidifier le trafic sur cet axe. Depuis que l'autoroute est gratuite, il y a plus de circulation et parfois des embouteillages au niveau du péage.

"Il faut que je fasse ma livraison ce soir" - Antonio, routier espagnol

Sur la route, des panneaux indiquent aux camions de prendre la prochaine sortie, il est bientôt 15 heures. Antonio, routier espagnol, est bien embêté, il a une livraison prévue ce soir et vient d'apprendre cette interdiction. "Je ne peux pas prendre la nationale, qui est interdite aux camions. Il faut que je fasse ma livraison. Comment je vais faire ?"

"Après une pandémie, la dernière chose dont on a besoin, c'est de perdre de la compétitivité" - Francisco

Certains doivent donc modifier leur itinéraire, c'est le cas de Francisco, qui a dû partir plus tôt ce matin. "Mais si je n'ai pas la possibilité, comment je fais ? Ça peut faire perdre du temps de voyage et de l'argent. Après une pandémie, la dernière chose dont on a besoin, c'est de perdre de la compétitivité", regrette-t-il.

Une situation qui ne dérange pas Valentino, routier serbe. Il prévoit toujours son jour de repos le dimanche : "Le dimanche, dans beaucoup de pays d'Europe, on ne peut pas circuler sur les routes. Donc je prends ma pause ce jour-là", explique-t-il.

Une interdiction qui ne concerne pas les transports de produits frais ou d'animaux vivants.