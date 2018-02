La Fédération nationale des transporteurs routiers a dénoncé jeudi un "manque de coordination" dans les décisions d'interdiction de circulation des poids lourds, et évalue l'impact économique à au moins 60 millions d'euros de pertes par jour.

Les organisations de transporteurs routiers sont en colère. Selon elles, les interdictions de circulation des poids lourds à cause de la neige ont provoqué un manque à gagner d'au moins 60 millions d'euros par jour pour l'ensemble des entreprises en France. La déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), Florence Berthelot, a dénoncé "le manque de coordination" entre départements voisins : certains levant l'interdiction pendant que les autres fermaient leur routes. Elle a aussi mis en cause "la publication trop tardive" des arrêtés préfectoraux.

COMMUNIQUE #NeigeVerglas Un manque de coordination des pouvoirs publics qui coûte 60 millions d'Euros de perte par jour aux entreprises de transport routier de marchandises et de la #logistique # TRM https://t.co/H2NE0tMh2upic.twitter.com/xsCU0ed7YU — FNTR (@FNTR) February 8, 2018

Du chômage partiel pour les routiers ?

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a quant à elle écrit dans un communiqué que "de nombreux arrêtés ont été pris avec un manque de discernement en application du principe de précaution qui ne s'imposait pas forcément dans tous les cas". L'OTRE qui indique par ailleurs avoir demandé au ministère des Transports d'étudier "les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'allocation spécifique de chômage partiel aux entreprises en cas de suspension d'activité en raison des présentes intempéries".

Le "grand n'importe quoi continue". Alors que les PL peuvent de nouveau circuler en IDF jusqu'à demain 09h, les autorités les bloquent dans le Loiret et notamment sur l'A10 alors que les conditions météo n'imposent rien. Motif évoquer : désengorger Paris !!! Ça suffit ! pic.twitter.com/X1hjyyuRcy — J.Marc Rivera OTRE (@JMarcRIVERA) February 8, 2018

Peut-être une autorisation exceptionnelle ce week-end pour éviter la pénurie

Au total, ce sont plus de 8.000 poids lourds qui ont été interdits de circulation, selon le gouvernement. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a affirmé ce vendredi que la circulation des poids lourds sera relancée "dès que possible" en Île-de-France. Pour l'heure, l'interdiction est imposée toute la journée. Mais elle pourrait être levée dans la soirée, et peut-être "pendant tout le week-end si nécessaire, en dérogation des règles générales" : en effet, les transporteurs routiers avaient mis en garde les pouvoirs publics jeudi contre une situation de pénurie.