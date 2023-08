Canal de Bourgogne : l'office de tourisme de Pouilly-en-Auxois suspend ses croisières jusqu'au 3 septembre

Alors qu' un épisode de grosse chaleur gagne la Côte-d'Or à partir de ce vendredi 18 août, pour tous ceux qui rêvaient de prendre un peu la fraicheur en naviguant sur le canal de Bourgogne avec une croisière organisée par l'office de tourisme de Pouilly-en-Auxois jusqu'en vallée de l'Ouche, c'est raté.

Après avoir annoncé en début de semaine que ces croisières étaient suspendues jusqu'au dimanche 19 août en raison d'un problème technique, l'office de tourisme revoit ses plans et ce sera beaucoup plus long qu'initialement prévu. Ces balades sur les eaux du canal de Bourgogne ne reprendront pas avant le 3 septembre et donc pas avant la fin des vacances d'été.

A la place, l'office propose de prendre un petit train pour des balades le long du canal de Bourgogne, de Pouilly-en-Auxois jusqu'au réservoir de Cercey.