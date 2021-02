Canal de Nantes à Brest : la navigation reprend en avril

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a annoncé ce vendredi la réouverture à la navigation du canal de Nantes à Brest à partir du mois d'avril. Le propriétaire de l'ouvrage précise que les plaisanciers pourront naviguer sous réserve bien sûr de l'évolution des conditions sanitaires. Cette réouverture se fera en trois phases :

à partir du 2 avril entre Guenrouët et Fégréac, à partir du 30 avril entre Nort-sur-Erdre et Guenrouët, à partir du 12 mai entre Fégréac et Saint-Nicolas-de-Redon.

En Loire-Atlantique, les 67 kilomètres du canal ont fait l'objet de travaux au cours de l'hiver, la période est propice à la maintenance car la navigation y est interrompue. Cet hiver, près de 400.000 euros ont été investis pour la restauration des portes et des vantaux d'écluses à Blain et à Guenrouët. Le département a aussi construit des pontons d'accostage à Héric, Saffré et Nort-sur-Erdre pour un montant de 530.000 euros.