Canal des Vosges, France

La canal des Vosges construit dans les années 1880, est un long ruban d'eau de 122 kilomètres. 93 écluses automatisées s'y étagent.

Habituellement la profondeur est de 2 mètres 20, ce qui permet la navigation des navires de commerce et de plaisance. La sécheresse de ces derniers mois a contraint Voies Navigables de France a abaissé le niveau de 20 centimètres. A 2 mètres de profondeur, les bateaux de commerce, dont le tirant d'eau est de 1 mètre 80 mètres, passent tout juste. Une autre baisse et ce sera l'interruption du trafic. Les bateaux de plaisance, avec des tirants d'eau plus faibles, ont encore de la marge.

Les réserves de 7 millions de m3 ont disparu

"S'il n'y a pas de précipitations conséquentes d'ici 20 jours, il faudra envisager une interruption de la navigation sur certains secteurs du canal" affirme Yannick Payot. Responsable territorial à VNF-canal des Vosges, il observe avec inquiétude le niveau des stocks d'eau dans le lac artificiel de Bouzey. Les réserves de 7 millions de mètres cubes ont fondu. Il ne reste que 2 millions de mètres cubes disponibles pour les 2 semaines a venir. Or le lac artificiel de Bouzey est le grand régulateur du canal des Vosges.

Les bateaux invités à passer les écluses en groupe

En attendant de nouvelles restrictions, plaisanciers et professionnels sont invités a passer les écluses en groupe de plusieurs bateaux. Chaque écluse mesure de 40 mètres de long pour 5 mètre 10 de large. Une nouvelle organisation a adopter.

Chaque année près de 2000 bateaux empruntent le canal des Vosges. Le port d'Epinal reste fermé jusqu'à nouvel ordre.