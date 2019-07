Canicule : comment bien préparer sa voiture avant de prendre la route des vacances ?

Beaucoup de monde sur la route pour ce nouveau week-end de grands départs, et beaucoup de véhicules qui risquent la panne à cause des grosses chaleurs de ces derniers jours. France Bleu vous donne quelques conseils pour arriver au camping sans encombre.

Nouveau grand week-end de départ en vacances et avec lui, le risque de la panne à cause de la chaleur.

Gilet jaune sur les épaules, sur le bas côté de l'autoroute, les enfants derrière la lisière, le capot qui fume. C'est un scénario qu'on aimerait éviter quand on part en vacances, comme ce vendredi 26 juillet 2019, classé orange dans le sens des départs par Bison Futé. Pourtant, le risque est bien réel, à cause de la canicule de cette semaine. Comme le froid l'hiver, le chaud fait beaucoup de mal à notre voiture. Conseils pour éviter la panne.

Bien inspecter sa voiture avant de partir

Prenez quinze bonnes minutes avant de charger les valises dans le coffre, de glisser le CD de Gilbert Montagné ("Les Sunlight des Tropiques", évidement) et de klaxonner pour narguer les voisins. Faites d'abord un tour de voiture, tâtez vos pneus. La chaleur a tendance à les ramollir. Gonflez-les comme il faut, car s'ils le sont trop ou pas assez, ils risquent d'exploser en chemin.

Ensuite, soulevez le capot où la température peut monter à 60 degrés en ce moment quand on roule, surtout à bord d'une vieille voiture. Pour éviter la casse du moteur, il faut avoir assez de liquide de refroidissement parce qu'il s'évapore plus vite quand il fait chaud. Pensez à en avoir en plus, de côté, si vous roulez longtemps, et à vérifier le liquide de frein.

Si vous n'avez pas bien, ou pas assez entretenu votre véhicule, pensez à la révision chez un garagiste. Surtout si elle est ancienne. Cela permet aussi de vérifier l'état de la batterie qui risque le court-circuit à cause des températures élevées. Un coût en plus de quelques centaines d'euros, mais nécessaire pour rouler en toute sécurité.

Les bons gestes à adopter sur la route

D'abord, évitez, si vous le pouvez, de rouler pendant les heures les plus chaudes sur de longs trajets. Arrêtez-vous pour faire souffler votre moteur car avec les fortes chaleurs, le premier risque mécanique est la surchauffe. Si l'aiguille de la température du moteur passe dans le rouge, arrêtez-vous pour le laisser refroidir en levant le capot.

Attention aussi à la clim qu'on sollicite beaucoup en ce moment. L'écart entre l'intérieur et l'extérieur ne doit pas excéder les dix degrés. Sinon, on risque le choc thermique. C'est pas bon pour nous et ça peut faire éclater le pare-brise s'il a un impact. Il n'est pas bon de descendre en dessous des 24 degrés.

