12 500 appels, rien que pour le vendredi 27 juillet : au centre Mondial Assistance du Mans, les week-ends de chassé-croisé sont parmi les plus chargés de l'année ; c'est là qu'aboutissent une grande partie des appels des automobilistes lorsqu'ils font une demande d'assistance après une panne ou un accident. "Sur tout le week-end, jusqu'au lundi 30, nous avons reçu 52 000 appels pour l'ensemble de nos métiers 'automobile' en France et à l'étranger", explique le directeur Alexis Deveaux. "C'est 20% de plus que le même week-end l'an dernier, c'est directement lié à la chaleur".

Des appels encore plus nombreux avec la canicule

Avec un samedi 4 août classé "noir" par Bison Futé, l'activité s'annonce encore plus soutenue pour les conseillers manceaux, surtout avec l'alerte canicule qui touche une bonne partie de la France. "Sur ces week-ends de chassé-croisé, ce sont plutôt les pannes qui augmentent fortement, pas les accidents", détaille Alexis Deveaux. "On sait qu'à partir de 33° ou 34°, les voitures aussi bien anciennes que modernes ont des faiblesses : panne de batterie, défaillance de système électronique, surchauffe du liquide de refroidissement".

L'entreprise a même un service dédié au suivi de ces phénomènes météo. "Nous avons une équipe d'experts prévisionnistes, composée de statisticiens, à notre siège parisien. Ils ont modélisé l'impact de la météo sur notre activité : par exemple, quand on annonce en moyenne 35° dans deux jours, on sait que ça augmente de X% le nombre d'appels. Cela nous permet d'anticiper et de nous organiser en conséquence".

550 chargés d'assistance sont sur le pont cet été, avec le renfort de saisonniers. "De manière générale, les gens sont plutôt sympathiques au téléphone", assure Alexis Deveaux, "même si ce n'est pas drôle d'être au bord de la route avec ses enfants par 35°".