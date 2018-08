Canicule et départs en vacances : vigilance pollution activée en Isère

Par Clément Lacaton, France Bleu Isère

Ce samedi 4 août est la journée la plus chargée de l'été sur les routes, notamment sur l'A7, avec le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Les pots d'échappement et la canicule ne font pas bon ménage : la qualité de l'air est très mauvaise en Isère ce week-end.