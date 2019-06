Canicule : le lac d’Aiguebelette saturé. Enorme pagaille

Aiguebelette-le-Lac, France

Grosse pagaille à partir de la mi-journée au lac d’Aiguebelette. Avec la canicule des milliers de personnes espéraient se rafraîchir, mais il n’y avait pas de place pour tout le monde.

Dans l’après-midi toutes les plages étaient bondées, plus de place pour mettre une serviette.

A 16h30 les gendarmes ont donc fait fermer le péage de l’autoroute A43 (sortie Lac Aiguebelette), pour ne pas rajouter du monde au monde.

Sur l’autoroute les automobilistes ont été avertis que le site était saturé et qu’il ne fallait pas s’y rendre. Mais comme toujours, certains sont passés outre. Résultat : énorme pagaille dans tout le secteur, avec des situations parfois très tendues entre des automobilistes énervés et des gendarmes venus mettre de l’ordre.

Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés une grande partie de la journée et jusqu’en soirée.

Le Lac d'Aiguebelette attire des savoyards mais aussi beaucoup d'Isérois et d'habitants de l'agglomération lyonnaise.