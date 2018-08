Gironde, France

Le pic de pollution à l'ozone persiste en Gironde. Après avoir activé la procédure d'information et de recommandations samedi, le préfet a activé dimanche le degré supérieur : la réduction de la vitesse sur certaines routes du département. Il s'agit de la rocade bordelaise, de la RN89 et des autoroutes A62, A63 et A10. La vitesse maximale est abaissée de 20 km/h. Vous roulerez donc à 110 km/h au lieu de 130 km/h, 90 km/h au lieu de 110 km/h, 60 km/h au lieu de 80 km/h et 50 km/h plutôt que 70 km/h.

Contrôles routiers

Ce sera de toute façon précisé sur les panneaux à message variable. Attention, "les forces de l’ordre effectueront des contrôles de vitesse pour veiller à la bonne application de cette mesure", précise le communiqué de la préfecture.

Cet arrêté exige également le report de certaines opérations émettrices de particules dans l'atmosphère, comme des travaux de maintenance ou le dégazage d'une installation. Le soleil et la chaleur transforment certains polluants de l'air en ozone. Ce gaz est irritant et peut causer des problèmes respiratoires pour les personnes fragiles et vulnérables.

D'ailleurs pour ces personnes, depuis samedi, il est recommandé de limiter les déplacements et la pratique d'activités physiques et sportives aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.