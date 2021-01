Cantal : de nouvelles restrictions de circulation sur la RN 122, à cause des risques de verglas et de neige

En raison du risque de verglas et de neige, la préfecture du Cantal interdit aux véhicules non équipés en pneus neige ou en chaînes l'accès à la RN 122 entre Vic-sur-Cère et Murat, à partir de ce dimanche à 22 heures et jusqu'à lundi demain à 8 heures.