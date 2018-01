Cantal, France

Si l'attention était focalisée sur les vents violents causés par la tempête Carmen sur une bonne partie de l'Auvergne, le département du Cantal avait été placé en vigilance "jaune" au verglas et à la neige. Mais les prévisionnistes ont sans doute sous-évalué la soudaineté et l'abondance des chutes de neige. Conséquence : des centaines d'automobilistes se retrouvent piégés sur les grands axes cantaliens en cette fin de lundi férié.

❄️#N122 dans le #Cantal : circulation complètement bloquée pour atteindre la station du Lioran à cause de fortes chutes de neige 🚕🚙🚗 pic.twitter.com/rT3OqvKAw9 — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) January 1, 2018

La première difficulté de la journée a été recensée sur la RN122. La situation est devenue rapidement chaotique en milieu d'après-midi entre les communes de Thiézac et Murat, où la neige est tombée abondamment.

30 km en cinq heures sur l'A75 !

Des nombreux véhicules étaient dénués d'équipements spéciaux. Certains se sont mis en travers, entraînant la paralysie du trafic. Et pour ne rien arranger rendant impossible la progression des engins d'intervention et de traitement des chaussées. L'accès au tunnel du Lioran était impossible en milieu d'après-midi entre Massiac et Saint-Flour, via le col de la Fageolle. Le tunnel a été fermé, puis a été rouvert vers 17 heures ce lundi.

Selon le PC mobilité de Radio France, les automobilistes mettent cinq heures pour effectuer 30 km ! Les services de l'état ne font pas le même état des lieux. La préfecture du Cantal annonçait seulement 4 km de bouchon sur l'A75