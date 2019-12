Cantal: la route du Falgoux coupée par un affaissement de terrain

Le Falgoux, France

Le problème était connu, le terrain instable répertorié mais les automobilistes habitués à emprunter cette D12 ont été surpris de la vitesse à laquelle la route s'est affaissée. De grandes crevasses se sont formées dans la nuit de dimanche à lundi, en travers de la route ou bien dans la longueur. Depuis, le terrain a encore un peu bougé, augmentant la largeur des crevasses et emportant un poteau électrique, provoquant l'intervention d'une équipe Enedis.

Une idée des dégâts - Louis Chambon

Louis Chambon, maire du Falgoux: On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre sur cette mini zone.

La route est évidemment coupée. Un problème pour les habitants du Falgoux puisque la D12 est le principal accès à la commune.; c'est la route de la vallée du Mars, en direction de Mauriac. Deux autres accès sont possibles, la départementale 37 par le col de la Néronne et la départementale 30 par le col d'Aulac. Ces deux cols culminent à plus de 1.200 mètres d'altitude, ils peuvent donc être coupés par la neige en plein hiver. Le Conseil Départemental du Cantal s'est engagé à dégager rapidement ces axes mais si les chutes de neige sont importantes, avec éventuellement un peu de vent qui favorise les congères, le village du Falgoux pourrait bien être coupé du monde.

La route du Tour de France

Même sans neige, l'accès au Falgoux est plus compliqué pour les habitants. La question du ramassage scolaire se pose; heureusement, le problème est arrivé en pleines vacances, il reste encore un peu plus d'une semaine pour mettre en place une solution provisoire de remplacement. Elle risque de durer un bon moment car le chantier de réparation pourrait être long, d'autant plus que la saison n'est pas idéale pour ce genre de travaux. Il faut déjà comprendre comment se forme la poche d'eau qui a provoqué l'affaissement avant de voir comment il est possible de consolider la route.

Malgré tout, il faut faire vite. D'abord pour que les habitants du Falgoux puissent retrouver une vie normale. Et pour le passage du Tour de France: l'Etape auvergnate du 10 juillet, entre Châtel-Guyon et le Puy Mary, doit emprunter cette D12. Mais en attendant les milliers de spectateurs du Tour, le Falgoux accueille déjà quelques spectateurs depuis lundi, des badaux qui viennent voir le spectacle impressionnant de cette route affaissée.