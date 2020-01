Les élus du Cantal n'ont jamais caché leur opposition aux 80 km/h sur les routes. Le Conseil Départemental a décidé de remettre en place les 90 km/h le plus tôt possible. Ce sera donc effectif sur (presque) tout le réseau dès ce samedi.

Cantal : le 90 km/h à nouveau possible sur les départementales dès le 1er février

Cantaliens et Corréziens ont marqué symboliquement le retour du 90 km/h dans les deux départements

Cantal, France

La Commission départementale de la sécurité routière s'est réunie ce jeudi à Aurillac. Deux jours plus tard, le 90 km/h devient effectif sur la plupart des départementales cantaliennes (ainsi que sur les routes du départements voisin de la Corrèze). Les services de l'Etat et le représentant de la Prévention Routière ont émis un avis globalement défavorable mais la CDSR s'est prononcée à la majorité pour le retour du 90 km/h sur presque l'ensemble du réseau dépendant du Conseil Départemental.

Un avis de toute façon facultatif qui n'aurait pas changé grand chose. La volonté politique est claire depuis le début et le retour au 90 km/h ne faisait pas de doute. Une augmentation de la vitesse encadrée; 471 sections ont été examinées et 111 conserveront une vitesse limitée. Au total, cela représente 3.970 kilomètres de route dont la vitesse passera à 90 km/h (80 km/h par temps de pluie).

Le 80xit

Les premiers panneaux ont déjà été changés. Pascal Coste, le président du Conseil Départemental a trouvé un nom à ce changement: le 80xit, référence au Brexit qui aura lieu à la même heure. La nouvelle vitesse autorisée entrera en application ce samedi 1er février à 0 heures. Il faudra tout de même encore un peu de temps pour que la signalisation soit modifiée sur l'ensemble des routes cantaliennes.

Si les départementales repassent à 90 km/h, l'axe principal du département, la Nationale 122 qui va de Massiac à Maurs, via Le Lioran et Aurillac n'est pas concernée. Elle est classée route nationale et toujours limitée à 80 km/h. Une limite qui reste valable également pour les routes communales. Enfin se pose la question du paramétrage des radars automatiques; les gestionnaires des radars devront les reconfigurer, dans les prochains jours.

La Prévention Routière rappelle qu'il faut au moins deux ans pour pouvoir évaluer toute nouvelle mesure de sécurité routière. Ce ne sera pas possible dans le Cantal puisque les 80 km/h ne remontent qu'au 1er juillet 2018.