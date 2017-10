Cantal : les élus se mobilisent ontre la fermeture du guichet de la gare de Saint-Flour

Après la CGT cheminots samedi dernier, les élus de Saint-Flour Communauté ont manifesté ce vendredi pour le maintien du guichet SNCF, appelé à disparaitre dans six mois. Plus globalement, ils s'inquiètent pour l'avenir de la ligne Béziers - Neussargues Moissac dans le Cantal.

Pas question de fermer le guichet de la gare de Saint Flour-Chaudes-Aigues dans le Cantal. Il y a huit jours, près de 200 personnes s'étaient rassemblées sur le parvis de la gare à l'initiative de la CGT cheminots. Initialement, cette fermeture était programmée pour le 1er novembre, mais un sursis de six mois a été accordé par la SNCF. Officiellement un délai pour permettre d'effectuer un moratoire. Les cheminots affirment plutôt qu'il s'agit de gagner du temps pour "recaser" le guichetier.

30 maires et un sénateur

Au-delà de cette fermeture de guichet, l'enjeu est plus largement l'avenir de la ligne ferroviaire Béziers / Neussargues. Un nouveau rassemblement a donc été organisé ce vendredi à la gare pour maintenir la pression. Cette fois, la mobilisation était initiée par les élus de Saint-Flour Communauté présidée par Pierre Jarlier. Une trentaine de maires écharpe sur l'épaule, mais aussi le sénateur cantalien Bernard Delcros ont répondu à l'appel sur la quai de la gare et même sur les rails. Des membres de la CGT et du PCF étaient également présents pour distribuer des tracts et remettre une pétition.