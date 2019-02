Cap à l’Est avec les deux nouvelles destinations proposées à l’aéroport de Deauville-Normandie

Deauville, France

Les panneaux des départs/arrivées vont afficher de nouvelles villes en 2019. L’aéroport de Deauville-Normandie annonce ce jeudi l’arrivée de deux nouveaux tours opérateurs : MTO, spécialiste du Montenegro avec trois vols programmés au mois de mai. Ce pays voisin de la Croatie n’était pas encore desservi en liaison directe depuis Deauville. L’autre nouveauté sera plus orientée à l’Est : les voyageurs pourront aller découvrir les marchés de Noël de Prague et Budapest via l’opérateur AMSLAV, spécialisé dans les voyages vers la Russie ou les nations d’Europe de l’Est. Un premier test s’est avéré concluant l’hiver dernier avec trois premiers vols vers la capitale tchèque. "Nous avons fait partir 550 passagers et nous avons eu 100% de retours positifs" souligne Natacha Demoux, responsable des ventes chez AMSLAV. "Et nous sommes certain de la rentabilité des séjours proposés à la fin de l'année. Quand on lance une opération on sait déjà qu'on a un 'matelas groupe', c'est-à-dire des agences intéressées. J'aimerai à terme élargir aux pays Baltes". L’aéroport de Deauville-Normandie, plutôt tourné vers les pays méditerranéens, s’oriente donc vers de nouveaux marchés.

Ces nouvelles destinations ponctuelles s'ajoutent à l’ouverture de deux nouvelles lignes régulières cette année : Athènes (Grèce) chaque jeudi à partir du 9 mai et jusqu’au 26 septembre. Et Catane (Sicile) chaque vendredi du 10 mai au 13 septembre. Des destinations vers des pays qui attirent les Normands : les vols vers Palerme affichent 96% de taux de remplissage (meilleur résultat pour l’aéroport deauvillais) et les liaisons vers Olbia, Héraklion et Corfou suivent avec 95 % de sièges occupés. Globalement 147 370 passagers ont été enregistrés dans les salles d’embarquements en 2018, en léger retrait par rapport à 2017 année marquée par le départ de Ryanair. L’apport des nouvelles dessertes vers l’Est européen est destiné à retrouver une courbe positive.