"Cap Cotentin", futur réseau de transports en commun de l'Agglo du Cotentin.

Ce réseau desservira les 129 communes du Cotentin et sera le plus vaste de toute la Normandie. La délégation de service public a été officielement signée ce mardi dans La Hague entre l'Agglo du Cotentin et la société Transdev qui exploitera le réseau à partir du 1er septembre.

Cap Cotentin, ce sera dès le 1er septembre 4 lignes à haute fréquence dans Cherbourg-en-Cotentin, 7 lignes régulières inter-urbaines entre les principales communes et surtout du transport à la demande au plus près des habitants et de leur travail. A l'horizon 2023, les habitants du Cotentin auront 500 arrêts sur l'ensemble du territoire. "Cela fera de ce réseau le plus vaste de Normandie", souligne David Margueritte, le président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

Ce réseau indispensable pour le maillage du territoire, ajoute l'élu, quand on sait que 20 % des habitants n'ont pas de voiture.

1 trajet = 1 €

"Ce réseau sera accessible à un tarif unique et solidaire à 1€", précise Arnaud Catherine, vice-président de l'Agglo du Cotentin en charge des mobilités. Le détail des tarifs et des formules d'abonnements sera présenté en juillet prochain.

Les 135 lignes de transports scolaires sont maintenues à l'identique, mais les parents pourront souscrire un abonnement qui permettra aux enfants de voyager sur l'ensemble du Cotentin.

Cap Cotentin, une marque qui identifie le territoire

L'ensemble du réseau portera donc le nom de "Cap Cotentin". Les bus et cars auront la même identité visuel et le même niveau de confort. "L'ensemble de nos véhicules proposera une connexion Wifi à ses voyageurs et même de la vidéo à la demande sur les trajets les plus longs", annonce Sylvain Picard, directeur général Transdev France.

Cap Cotentin, la nouvelle identité de la mobilité pour les 129 communes du territoire - Antoine Soubigou

La société Transdev a été choisie par la Communauté d'Agglomération pour exploiter ce réseau de trasnport unique sur le territoire pour les 7 prochaines années.

La Délégation de Service Public a été officiellement signée ce mardi midi dans la mairie déléguée de Beaumont-Hague. Un lieu pour montrer que cette commune de La Hague bénéficiera du futur réseau dès la rentrée.

Côté emploi, les 157 salariés de Zéphir Bus seront repris avec leurs accords d'entreprise par le nouvel exploitant.

Transdev s'appuyera sur les deux autres prestataires du Cotentin : sa filiale locale ex-Normandie Voyages et le transporteur de Valognes Colas Voyages. 20 emplois en CDI vont être créés pour renforcer les équipes actuelles.

Transdev se donne pour objectif d'augmenter le nombre de voyage de 70% en 7 ans sur le Cotentin.