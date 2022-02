Le trajet en train va passer à 1 euro entre Cherbourg et Valognes à partir du 7 mars 2022 , un tarif unique avec un titre Cap Cotentin, le réseau de transport de l'Agglomération du Cotentin.

Cap Cotentin : le billet de train à un euro entre Cherbourg et Valognes

A partir du 7 mars, l'Agglomération du Cotentin, via son réseau Cap Cotentin, propose un billet de train à un euro entre Cherbourg et Valognes.

Aujourd'hui pour faire Cherbourg-Valognes, il faut débourser entre 4 et 8 euros en seconde classe pour faire les 15 minutes de trajet sur les rails avec la SNCF. A partir du 7 mars, l'Agglomération du Cotentin, via son réseau Cap Cotentin, propose un billet à tarif unique, un euro.

Le billet est valable une heure, et peut donc être utilisé pour prolonger le trajet en bus ou en transport à la demande par exemple, sur tout le réseau Cap Cotentin. L'objectif est de simplifier le quotidien des usagers avec un abonnement unique leur permettant d’utiliser à leur guise le train et le bus. Et aussi leur faire faire des économies

Avec ce billet à tarif unique sur l'ensemble du réseau Cap Cotentin, on peut prendre le train entre Cherbourg et Valognes pour un euro - A. Soubigou-Le Cotentin

Une offre lancée par l'Agglomération du Cotentin et la région Normandie. Il faut poursuivre la révolution des mobilités dit David Margueritte, le président de la CAC, qui espère que ceux qui aujourd'hui effectuent ce trajet en voiture notamment pour aller travailler, viendront peu à peu sur les rails. Aujourd'hui , rien que pour le travail, au moins 600 personnes réalisent chaque jour le trajet entre Cherbourg et Valognes. Autant de passagers potentiels, espère David Margueritte le président de l'agglomération du Cotentin : " c'est une façon de dire aux 600 personnes qui chaque jour utilisent leur voiture entre Cherbourg et Valognes, qu'ils peuvent utiliser le train pour se rendre à leur travail, ça peut aussi aider les 20 % d'habitants du Cotentin qui n'ont pas de voiture."

c'est aussi l'occasion peut-être de se débarrasser de la 2e voiture, et de réduire les frais de carburants

" un euro ce n'est vraiment pas cher"

Emma et Flavie, deux valognaises, attendent le train pour Cherbourg. Elles le prennent de temps en temps pour aller voir des amis. "Le trajet aujourd'hui c'est au moins 4 euros, ça coûte cher. Là ça vaut le coup, c'est même moins cher que le bus."

Avec un billet de 4 à 8 fois moins cher, ce sera peut être le déclic pour certains veut croire Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes pour SNCF . " Peut-être certains découvriront par ce biais nos nouveaux trains, notre offre de train et le prendront plus souvent pour aller aussi à Caen ou Paris."

Entre Cherbourg et Valognes, la SNCF propose une quinzaine d'allers-retours par jour. Le trajet dure 15 minutes.

Le réseau continue de se développer

Un euro, c'est le tarif du trajet sur l'ensemble du réseau Cap Cotentin, où depuis la fin août les liaisons en bus ont été multipliées par 6. Il est prévu cet été la mise en place de 480 points d’arrêts de Transport à la Demande sur l’ensemble du territoire de la CAC.

Le réseau Cap Cotentin aujourd'hui c'est près de 11900 abonnés, dont un peu moins de la moitié sont des abonnements scolaires.