Cap-d'Ail : une partie de la moyenne corniche fermée à la circulation pendant 24h

A cause du risque d'effondrement d'un mur à Cap-d'Ail, une portion de la moyenne corniche, la départementale 6007, est fermée à la circulation de ce jeudi soir à vendredi 22h. Des déviations ont été mises en place.

Cap-d'Ail, France

Un mur menace de s'effondrer à Cap-d'Ail. Par mesure de précaution, la Métropole Nice Côte d'Azur ferme la circulation sur une partie de la moyenne corniche de ce jeudi soir 21h à vendredi 22h, dans les deux sens. Concrètement, il vous sera impossible de prendre la départementale 6007 sur 500 mètres, après le rond-point d'entrée de Monaco par les Jardins exotiques et l'embranchement avec l'avenue Hector Otto.

Des déviations sont mises en place localement pour les voitures. Pour les poids lourds de moins de 19 tonnes, il faudra emprunter la RD53 à Mont des Mules, la RD2564 à la Grande Corniche et la route de La Turbie sur la RD37. Pour les camions de plus de 19 tonnes, aucune déviation n'est possible.