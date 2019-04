À Ajaccio le bus est désormais connecté

La communauté d'agglomération du pays ajaccien innove pour les transports en commun, avec une nouvelle version de son application CAPAMove et des écrans dans certains abris-bus. Le but, proposez des informations en temps réel pour les utilisateurs.

Ajaccio, France

Dans le territoire de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, votre téléphone et des écrans dans les abris-bus vous permettent désormais de savoir où se situe votre bus et quand ce dernier va-t-il arriver à votre arrêt. Une information très pratique rendue possible par l'installation de balises GPS dans les bus et le lancement de la nouvelle version 1.2 de l'application CAPAMove, destinée jusque là à visualiser en direct les conditions de circulation.

Comment ça marche ?

Prenons l'exemple d'une personne se trouvant à l'arrêt St Roch sur le cours Napoléon et voulant se rendre au lycée Fesch. Quelle manipulation doit-elle effectuer pour savoir à quel moment son bus arrivera ? Une fois l'application CAPAMove téléchargée (ce qui a déjà été fait 45 000 fois depuis son lancement), le procédé est simple "J'ouvre mon application dans l'onglet transports en commun, je clique sur la ligne 2 car je sais qu'elle peut m'amener jusqu'au lycée Fesch, et à ce moment-là apparaît une carte avec les quatre bus de la ligne et leurs sens de circulation. Je clique sur le plus proche, et s'affiche alors le temps restant avant son arrivée." détaille Alexandre Vican, en charge du numérique à la CAPA.

Quarante-neuf bornes d'information voyageurs alimentées par énergie solaire ont également été installées dans des abris-bus. Une opération chiffrée au total à 230 000€, mais avec une prise en charge à 80% issue de financements divers.

La nouvelle est plutôt bien accueillie par Marie, une usagère des bus Muvitarra "Si ça fonctionne bien c'est parfait ! Cela nous permet de savoir s'il arrive dans cinq ou dix minutes et de prendre nos dispositions pour rentrer à pied ou appeler quelqu'un."

"Développer les outils numériques au service des usagers"

Pour les dirigeants de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, les transports en commun doivent désormais rentrer dans le XXIème siècle. Les évolutions de l'application CAPAMove vont d'ailleurs se poursuivre précise Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, vice-présidente de la CAPA en charge du numérique "Aujourd'hui, on la fait évoluer avec les conditions de circulation des bus en temps réel, et demain on pourra avoir des informations en temps réel sur les navettes maritimes, les bus électriques et sur les places de stationnement dans les parkings".