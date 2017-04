Caraman : un bus Arc-en-Ciel couché sur la route

En Haute-Garonne, sur la commune de Caraman à 35 kilomètres de Toulouse, un autocar s'est couché sur la route ce mardi matin pour des raisons inconnues. À l'intérieur, 21 personnes, six d'entre elles souffrent de légères contusions.

Peu avant 10 heures ce mardi 4 avril, un autocar du réseau Arc-en-Ciel, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne s'est couché sur la D1 entre Caraman et Auriac-sur-Vendinelle, dans le Lauragais. Pour l'heure, on ignore pourquoi le véhicule géré par le transporteur Kéolis s'est renversé. Dans ce bus qui relie Revel à Toulouse, via Caraman, 21 personnes, toutes ont pu être extraites malgré la difficulté. L'autocar s'est couché sur le flanc droit dans le fossé, celui où se trouvent les portes, il a fallu extraire les passagers par les fenêtres.

Six passagers, dont deux enfants de 6 et 7 ans, légèrement blessés, des contusions et cinq ont été transportés à l'hôpital Purpan ou la clinique Saint-Jean. Une dame âgée a fait un malaise. Le conducteur est indemne. Les 15 autres passagers ont été prises en charge par Kéolis et amenées à bon port. Cette ligne 56 entre Revel et Toulouse, dessert notamment Montaigut-Lauragais, Vendinelle, Drémil-Lafage et Quin-Fonsegrives. Une quinzaine de bus Arc-en-Ciel circulent sur cet axe par jour, en semaine. Le véhicule en question était neuf, précise le Conseil Départemental.

La D1 est coupée dans les deux sens, une déviation est mise en place. Une grue a été acheminée sur place pour déplacer le bus.