Carambolage sur le boulevard périphérique de Lille

Une collision entre 3 voitures et un camion s'est produite ce matin à 7h sur le boulevard périphérique sud. Il a y plus de 20 km de bouchons cumulés sur l'A25 en direction de Lille.

Un carambolage s'est produit vers 7h ce mercredi matin sur le boulevard périphérique sud, à la jonction entre l'A25 et l'A1, au niveau de la Porte d'Arras, dans le sens Dunkerque - Lille. Les secours sont rapidement arrivés sur place. La voie de droite et celle de gauche sont neutralisées: on ne roule que sur la voie médiane On comptait à 7h30 plus de 20 kilomètres de bouchon cumulés en amont, soit plus de 3 heures en plus sur votre temps de trajet habituel entre Erquinghem-Lys et Lille.

Un autre accident est survenu ce mercredi matin vers 7h30 sur l'autoroute A1 dans le sens Paris - Lille: 4 voitures sont entrées en colision au niveau de la plateforme de Dourges.