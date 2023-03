Carburant : à Lédenon, des stages pour moins consommer et faire des économies

Connaissez-vous l'écoconduite ? Ce sont toutes les astuces pour économiser du carburant, et donc de l'argent, tout en roulant de façon écologique. Pour sensibiliser les automobilistes, des stages sont organisés, notamment sur le circuit de Lédenon.

"La clé, c'est l'anticipation"

Au programme, une sorte d'évaluation pratique au volant d'une voiture, suivie d'un cours théorique et à nouveau d'un tour de voiture pour appliquer les conseils. Des astuces qui peuvent se résumer en un principe, explique Olivier Colas, formateur aux risques routiers : "c'est avant tout une grosse prise d'information en amont, pour pouvoir anticiper avec l'idée absolue de rester en mouvement, parce qu'on sait que les moments où le véhicule consomme le plus, c'est lorsqu'on doit le remettre en mouvement." Ajouter à cela une utilisation modérée de la climatisation, une voiture entretenue et vous gagnerez presque trois euros de carburant pour 100 kilomètres.

La seule difficulté souligne Olivier Colas, c'est de se rendre compte du type de conduite adoptée : "il faut regarder si le compteur monte dans les tours et là on sait, qu'on consomme. Il suffit de passer les vitesses autour de 1 500 - 1 800 tours minutes, il y aura déjà des économies significatives". Tout cela bien sûr, ne doit pas être au détriment de la sécurité précise le formateur.