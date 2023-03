Carburant dans les Alpes-Maritimes : deux stations-services réservées aux professions prioritaires

Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, 15 % des stations-services connaissent des situations de rupture totale et 25 % de rupture partielle sur certains produits. Les approvisionnements des stations bien que perturbés sont néanmoins assurés grâce aux déblocage des dépôts pétroliers à Fos-sur-Mer et Puget-sur-Argens.

ⓘ Publicité

Ainsi le préfet a décidé deux stations-services aux professions prioritaires :

1 - Arrondissement de Nice

Commune STATION ADRESSE

NICE TOTAL

Relais Parc Imperial 29 bis avenue Paul Arène

2 - Arrondissement de Grasse

Commune STATION ADRESSE

CANNES TOTAL

Relais Cannes Riou 57 bd du Riou

Liste des services prioritaires pour l’accès aux stations-service désignées par arrêté

A – Acteurs de la santé

• Ambulances et véhicules sanitaires légers

• SOS médecins

• Véhicules d’intervention SAMU / SMUR

• Véhicules de collecte des DASRI

• Véhicules de livraisons de produits pharmaceutiques, sanguins, O², fluides médicaux

• Véhicules de transport de linge, repas, matériel médical

• Véhicules de transports d'organes

• Véhicules des ESMS publics et privés

• Véhicules des établissements de santé publics et privés

• Véhicules des établissements en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et à des agents de ces établissements

• Véhicules des opérateurs de distribution et d'analyse d’eau potable

• Véhicules des personnels considérés comme essentiels par les ES publics et privés

• Véhicules des personnels considérés comme essentiels par les ESMS publics et privés

• Véhicules des prestataires de services des ES publics et privés

• Véhicules des prestataires de services des ESMS publics et privés

• Véhicules et autonomie énergétique des bâtiments hospitaliers

• Véhicules privés des pharmaciens, grossist

• Vétérinaires

B – Services publics

• Aéroports (engins d’assistance aéroportuaires, véhicules des personnels)

• Agence régionale de santé

• Associations agréées de sécurité civile

Augmentation du volume de carburant pour les poids lourds

Pour rappel depuis le 22 mars , la vente de carburant est limitée dans tout le département à 30 litres par prise pour les véhicules de particuliers . Mais à compter de, ce vendredi 24 mars, pour les véhicules poids lourds et tracteur le préfet augmente le volume autorisé à 200 litres par prise. La vente et l’achat de carburants dans des récipients transportables manuellement (jerricans et bidons notamment) autre que pour un usage professionnel restent interdits. Toutes ces mesures sont en vigueur jusqu’au 29 mars inclus.