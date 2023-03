Carburant en Drôme et en Ardèche : "en anticipant ils provoquent la pénurie"

Selon le site pénurie.mon-essence.fr , 10 stations-essence dans la Drôme et 3 en Ardèche manquent d'au moins un carburant, une est complètement à sec (Auchan, à Guilherand-Granges), ce lundi 20 mars au soir. C'est peu, par rapport au sud de la France, le dépôt de Portes-lès-Valence semble toujours assurer les livraisons. En revanche, certains anticipent et ce comportement peut éventuellement créer un "fausse" pénurie.

C'est le cas de Chantal, rencontré dans une station Total : "il n'y avait plus de diesel à ma station habituelle, il vaut mieux faire le point maintenant". Même chose pour Jacques : "je ne veux pas me retrouver le bec dans l'eau à la fin de la semaine", dit ce plombier, dont le véhicule est vital pour travailler. "Je remarque bien qu'il y a plus de monde, plus de coups de fil, les gens n'attendent pas d'être sur la réserve", explique Angeline, pompiste à Cornas. "En faisant ça, parce qu'ils ont entendu qu'il allait peut-être y avoir une pénurie, ils créent une pénurie", regrette-t-elle. Pour le moment, chez elle, il n'y a aucun signe de pénurie à venir.