Carburant : où trouver de l'essence et du diesel moins cher en Creuse ?

Les prix du carburant augmentent sans cesse depuis plusieurs semaines. Le gazole se vend en moyenne 1€50 le litre, et l'essence à plus d'1€60. Le gouvernement travaille sur un chèque carburant, sur le modèle du chèque énergie et demande aux distributeurs de faire un geste et de vendre le carburant moins cher sur une période donnée. On fait le point sur les opérations commerciales en Creuse.

Du carburant à prix coutant

Certaines enseignes de la grande distribution vendent donc de l'essence à prix coûtant c'est à dire qu'elles renoncent à leur marge sur l'essence et le diesel. Leclerc propose ce type de réductions jusqu'à la fin du mois d'octobre. En Creuse, les stations Leclerc de Guéret et de la Souterraine participent à cette opération commerciale.

Intermarché propose aussi une opération au niveau national le week-end du 23 et 24 octobre prochain. L'Intermarché de Guéret/Sainte-Feyre vend du carburant à prix coûtant dès ce 18 octobre, tout comme la station Netto.