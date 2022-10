Carburant : quelles sont les professions prioritaires dans les stations-service de Meuse ?

"Il ne s'agit pas d'une situation de pénurie, mais bien de difficultés d'approvisionnement", précise en guise d'introduction à son communiqué la préfecture de Meuse, mardi 11 octobre. La grève dans les raffineries et dépôts de carburant provoque de plus en plus de tension dans les stations-essence du département. Sur les 46 points de distribution, plus des trois quart sont à sec. "Vingt-neuf sont en rupture de carburant, et cinq sont confrontés à la rupture de distribution d'au moins un type de carburant. Douze stations-services fonctionnent normalement", détaille la préfecture.

Dans ces conditions, les autorités du département annoncent la mise en place d'un accès prioritaire, pour certaines professions. Une quarantaine sont concernées, comme les représentants des forces de l'ordre, les soignants ou encore les chauffeurs de taxi. En Lorraine, pour l'instant, seule la Meuse a pris ce type de mesure. Voici la liste communiquée par la préfecture :

Des créneaux seront réservés à ces usagers, "pour garantir le fonctionnement des services indispensables".