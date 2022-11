Carburants : avec la diminution des ristournes, les prix à la pompe en hausse ce mercredi

Finies les grosses ristournes pour tous à la pompe. Le prix des carburants est en hausse dans les stations-service ce mercredi, et pourrait dépasser les deux euros le litre dans certaines stations. Les ristournes de l'Etat et de TotalEnergies diminuent en effet fortement à partir de ce mercredi : la remise de 30 centimes d'euro sur le litre de carburant financée par l'Etat depuis le 1er septembre et celle de 20 centimes de TotalEnergies sont toutes les deux ramenées à 10 centimes d'euros.

Ces derniers jours, les automobilistes se sont rués sur les stations-service, pour profiter des derniers jours de ces prix baissés. A tel point que de nombreuses stations manquaient d'au moins un carburant, pendant que certaines étaient totalement à sec, particulièrement en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La semaine dernière, le gazole à la pompe affichait un prix moyen national de 1,8319 euro le litre, quand celui de l'essence sans plomb 95 atteignait 1,6797 euro et celui de l'essence sans plomb 95-E10 s'élevait à 1,6222 euro, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique.

Des ristournes de 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, avant une aide pour les gros rouleurs

En pleine période d'inflation, les automobilistes français vont donc devoir mettre davantage la main au portefeuille, tout particulièrement les conducteurs de véhicules diesel qui risquent de devoir payer leur carburant plus de 2 euros le litre. Les ristournes de 10 centimes continueront d'être appliquées jusqu'au 31 décembre.

En 2023, le gouvernement table plutôt sur une aide ciblée pour les automobilistes "qui ont du mal à joindre les deux bouts", a indiqué le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Nombre d'entre elles manquaient d'au moins un carburant et certaines étaient totalement à sec, particulièrement en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.