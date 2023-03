Carburants dans les Alpes Maritimes : on peut de nouveau faire le plein !

La situation d’approvisionnement en carburant dans les Alpes-Maritimes s'améliore et le préfet a décidé de lever la limitation de la vente de carburant dans les stations-services

Mais pour éviter de nouveaux problèmes d’approvisionnement l’interdiction de la vente et de l’achat de carburant dans des récipients transportables est maintenue jusqu’au lundi 3 avril.

Par ailleurs, la station-service TOTAL Relais Parc Impérial à Nice, 29 bis avenue Paul Arène, est toujours réservée aux services prioritaires jusqu’au vendredi 31 mars

. A – Acteurs de la santé • Ambulances et véhicules sanitaires légers • SOS médecins • Véhicules d’intervention SAMU / SMUR • Véhicules de collecte des DASRI • Véhicules de livraisons de produits pharmaceutiques,sanguins, O², fluides médicaux • Véhicules de transport de linge, repas, matériel médical • Véhicules de transports d'organes • Véhicules des ESMS publics et privés • Véhicules des établissements de santé publics et privés • Véhicules des établissements en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et à des agents de ces établissements • Véhicules des opérateurs de distribution et d'analyse d’eau potable • Véhicules des personnels considérés comme essentiels par les ES publics et privés • Véhicules des personnels considérés comme essentiels par les ESMS publics et privés • Véhicules des prestataires de services des ES publics et privés • Véhicules des prestataires de services des ESMS publics et privés • Véhicules et autonomie énergétique des bâtiments hospitaliers • Véhicules privés des pharmaciens, grossistes répartiteurs du médicament, laboratoires d'analyses de biologie médicale • Véhicules privés des professions médicales, paramédicales, odontologistes et des manipulateurs en électro-radiologie médicale • Véhicules professionnels de l'ARS PACA • Véhicules professionnels des pharmaciens, grossistes répartiteurs du médicament, laboratoires d'analyses de biologie médicale

• Véhicules professionnels des professionnels dûment mandatés par l'ARS PACA • Véhicules professionnels des professions médicales, paramédicales, odonthologistes et des manipulateurs en électro-radiologie médicale • Vétérinaires

B – Services publics • Aéroports (engins d’assistance aéroportuaires, véhicules des personnels) • Agence régionale de santé • Associations agréées de sécurité civile • Associations de secourisme • Conseil départemental : direction des routes, services sociaux et médico-sociaux • Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités • Direction départementale de la protection des populations • Direction départementale des finances publiques • Direction départementale des territoires et de la mer • Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement • Justice – tribunaux – administration pénitentiaire – avocats – huissiers de justice • Militaires • Police et gendarmerie nationales • Police ferroviaire (SUGE…) • Polices municipales • Pompiers (service départemental d’incendie et de secours) • Personnels de la base hélicoptère de sécurité civile • Préfecture et sous-préfectures • Professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse • Service des douanes • Service du déminage • Services de la navigation aérienne • Véhicules d’enlèvement d’animaux morts • Véhicules liés aux traitements des ordures ménagères

C – Services de maintenance et de sécurité • ENEDIS – RTE – GRT – GRDF – EDF • Lieutenants de louveterie • Maires • Opérateurs de télécommunications • Personnels indispensables, chargés de la maintenance et de la sécurité (sites SEVESO – CEA) • Service des eaux et assainissement • Services de La Poste • Services liés à l’entretien et à la sécurité du domaine routier (dépanneurs, balisage, nettoyage, travaux...) • SNCF • TDF • Transports publics de voyageurs • Véhicules municipaux d’intervention prioritaire

D – Autres • Journalistes sous présentation d’une carte professionnelle • Services funéraires et crématoriums • Taxis / VTC • Véhicule de transport des denrées alimentaires • Véhicules d’approvisionnement des stations services (camions-citerne, personnels des stations services)